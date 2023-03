Die starke Wirkung des Piperins aus dem Pfeffer kennt wohl jeder aus der eigenen Küche. Lange hingegen war unklar, wie die Pflanze die Substanz produziert, die dem Pfeffer als Gewürz zu Weltruhm verholfen hat. Ein Leibniz-Institut in Halle hat die Antwort.

Wie wird der Pfeffer eigentlich so scharf? Forscher aus Halle haben das Rätsel gelöst

Wissenschaft in Sachsen-Anhalt

Im Gewächshaus: Wissenschaftler Dr. Thomas Vogt zeigt den Pfeffer im Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) in Halle, der dort bei milden Temperaturen um 24 Grad gedeiht.

Halle/MZ - Dass ein exotisches Gewächs wie der Pfeffer heute in Halle so prächtig gedeiht, ist im Grunde einer Nacht- und Nebel-Aktion an der A 38 zu verdanken. „Es war schon eine irre Geschichte“, erinnert sich Dr. Thomas Vogt. Der Wissenschaftler wollte die Vorgänge im Inneren der Pflanze ergründen, doch ein geeignetes Versuchsobjekt war einfach nicht zu bekommen. „Wir haben verzweifelt nach einer Quelle für fruchtenden Pfeffer gesucht“, sagt er.