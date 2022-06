Wie weiter nach dem Neun-Euro-Ticket? Wo es schon jetzt günstige Fahrkarten gibt

Halle - Bis Ende August gilt das bundesweite Neun-Euro-Monatsticket für Bus und Bahn. Und dann? Während die Nahverkehrsbranche und die Politik noch über eine Fortsetzung oder andere günstige Fahrschein-Modelle diskutieren, haben die ersten Betreiber und Verkehrsverbünde bereits reagiert. So bietet etwa der Mitteldeutsche Verkehrsverbund im Großraum Halle/Leipzig ab August den Tarif „Abo Flex“ an - bei einer monatlichen Grundgebühr von 6,90 Euro kosten Einzeltickets weniger. In Halle beträgt die Ersparnis die Hälfte, im Saalekreis und im Burgenlandkreis bis zu 45 Prozent. In Magdeburg werben die Verkehrsbetriebe derweil mit einem vierten Monat für neun Euro um neue Fahrgäste - Voraussetzung ist der Abschluss eines Abos im Juni oder im Juli.

