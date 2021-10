Wie weiter mit den Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt?

Eigentlich gilt Sachsen-Anhalts Corona-Verordnung noch bis Mitte November. Dch die FDP ist neu in der Regierung und fordert Veränderungen. Was beschließt die neue Landesregierung?

Ministerpräsident Haseloff und sein Kabinett beraten am Dienstag über die weiteren Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/DUR – Am Dienstag berät Sachsen-Anhalts neue Landesregierung über die künftigen Corona-Regeln im Land. Die derzeitige Corona-Verordnung des Landes ist eigentlich noch bis zum 12. November gültig, zuletzt gab es Erleichterungen für Veranstalter, die nun wieder mehr Menschen bei Großveranstaltungen zulassen dürfen.

Ob und welche Beschlüsse die neue Landesregierung getroffen hat, wird in einer Pressekonferenz ab voraussichtlich 14 Uhr verkündet. Diese wird hier live via Youtube übertragen.

Während die maßgeblichen Akteure bi DU und SPD zumindest weitgehend die gleichen sind wie bisher, sitzt nun auch die FDP mit am Tisch und setzt im Vorfeld bereits ein Statement. So fordert die neue Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) ein „Ausstiegsszenario“ für die Corona-Maßnahmen. Es sei jetzt notwendig, die Eindämmungsverordnung „grundlegend“ zu hinterfragen, so Hüskens gegenüber der MZ.

Corona-Impfquote in Sachsen-Anhalt knapp über 60 Prozent

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind derzeit 60,9 Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt komplett geimpft. Die FDP geht jedoch davon aus, dass mehr Menschen geimpft sind. Das hatten zuletzt Umfragen nahegelegt. Für Hüskens und ihre Partie genug, um über ein Ende der Corona-Schutzmaßnahmen nachzudenken, Wissenschaftler warnen hingegen, dass die Impfquote noch längst nicht ausreiche und noch einmal ein Winter mit hohen Infektionszahlen drohe.

Am Mittwoch wurde die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen-Anhalt mit 61,3 angegeben. Über das Wochenende gab es 422 neu entdeckte Infektionen und drei weitere Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Virus.