Sachsen-Anhalts Ökopartei verliert Macht und Einfluss. Auch deshalb, weil sich die CDU für fünf Jahre Dauerzoff in der „Kenia“-Koalition revanchiert.

Magdeburg/MZ - Für Gunnar Schellenberger war es ein Tag zum Feiern. Es war Anfang Juli, Sachsen-Anhalts Landtag hatte ihn gerade zum neuen Präsidenten gewählt. Freudestrahlend schüttelte der CDU-Politiker im Plenarsaal Hände, nahm reihenweise Glückwünsche entgegen. Doch ein Blumenstrauß geriet an diesem Feiertag auffallend schmal: Pflichtgemäß drückte Grünen-Fraktionschefin Cornelia Lüddemann dem neuen Präsidenten ihre Blumen in die Hand, sagte dazu ein paar dünne Sätze. Und in Sekundenschnelle war sie auch schon wieder weg.