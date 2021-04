Wie Nutzer von Dating-Portalen sich vor Betrug schützen können

In der Pandemie erfahren Dating-Plattformen im Internet Zuwachs. Vor welchen unseriösen Methoden einiger Anbieter sich Nutzer schützen sollten.

Halle (Saale) - Amors Pfeile können mitunter auch schmerzen: In Sachsen-Anhalt häufen sich die Fälle von Abzocke bei Partnersuche-Portalen im Internet. Nach Angaben der Landesverbraucherzentrale (VZSA) gingen im vergangenen Jahr rund 100 Beschwerden über Flirt-Webseiten ein. Zuletzt berichteten zehn Nutzer eines Portals innerhalb eines Monats von unseriösen Methoden. Die Verbraucherschützer gehen zudem von einer weit höheren Dunkelziffer aus - denn einige Betreiber setzen offenbar auf eine perfide Strategie.

Betreiber von Dating-Plattformen setzen Nutzer unter Druck

Die Betroffenen berichteten laut VSZA von überraschenden Zahlungsaufforderungen bis hin zu Drohungen wegen angeblich abgeschlossener Abonnements. In einigen Fällen setzten Inkasso-Firmen die Nutzer unter Druck. „Es gibt derzeit einen höheren Bedarf. In diese Lücke springen auch schwarze Schafe“, sagte VZSA-Rechtsexpertin Simone Meisel.

Die Masche der unseriösen Flirt-Plattformen: Laut Meisel priesen die Betreiber meist eine Mitgliedschaft an, ohne auf Kosten und Bedingungen hinzuweisen. Nach einiger Zeit kämen dann Zahlungsaufforderungen. Bei der zuletzt in den Fokus gerückten Seite waren es 456 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Komme ein solcher Vertrag ohne Wissen der Verbraucher zustande, sei er jedoch ungültig, so die Rechtsreferentin. „Ein Kaufen-Button reicht da nicht aus.“

Viele Kunden knicken ein

Dennoch zahlen die Nutzer der Liebes-Portale laut VZSA häufig die geforderten Summen. Vielen sei es schlicht peinlich, sagte Meisel. Bei Seitensprung-Portalen stehe zudem oft die Angst dahinter, Inkasso-Post im Briefkasten könne die Aufmerksamkeit des Partners wecken. Unseriöse Anbieter nutzten das aus. Die Dunkelziffer der geprellten Nutzer schätzte die Rechtsexpertin daher um ein Vielfaches höher ein. „Es gibt hier eine gewisse Scham.“

Corona-Pandemie beflügelt Partnersuche im Netz

Kontaktbeschränkungen, geschlossene Cafés und Clubs haben der Partnersuche im Netz indes einen Schub verpasst: Laut einer Befragung des Digitalverbands Bitkom vom Februar loggte sich jeder dritte Nutzer von Online-Dating-Diensten seit der Pandemie häufiger dort ein als zuvor. Knapp sieben von zehn Nutzern haben sich während der Corona-Zeit zudem bei neuen Flirt-Diensten angemeldet. Fünf Prozent der Menschen haben laut Bitkom erstmals die Partnersuche im Netz ausprobiert. Bezieht man alle Angebote mit ein, suchte rund jeder dritte Mensch in Deutschland nach einem Partner oder einer Partnerin im Internet.

Vorsicht vor gefälschten Nutzerprofilen

Betrug und unseriöse Praktiken gebe es in dieser Branche bereits seit Jahren, sagte VZSA-Rechtsexpertin Meisel. Doch das Problem verschärfe sich nun. Nicht immer geht es dabei um Gebühren: Eine Marktanalyse der Verbraucherschützer aus Bayern stellte bei 187 Dating-Portalen gefälschte Nutzerprofile fest. In diesen Fällen geben sich Mitarbeiter des Betreibers im Online-Chat als kontaktfreudige Singles aus, um die Nutzer möglichst lange auf den Portalen zu halten. „Da gibt es keine Chance, jemanden real kennen zu lernen“, sagte Meisel.

Hinweise darauf verstecken sich häufig im Kleingedruckten. So entschlüsselten die Verbraucherschützer zahlreiche Formulierungen in den Geschäftsbedingungen der Dating-Seiten, die auf Fake-Profile hindeuten. Etwa der Hinweis auf sogenannte Moderatoren, fiktive Profile oder „CUser“. Die Marktanalyse ergab zudem weitere Fallen. Darunter: Probleme bei der Kündigung, versteckte Gebühren für das Senden von Nachrichten, zu hohe Forderungen bei Widerrufen. „Hier geht es ausschließlich darum, die Umsätze der Portalbetreiber zu erhöhen“, so Susanne Baumer von der Verbraucherzentrale Bayern. (mz/Max Hunger)