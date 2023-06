Seit Beginn des Schuljahres testen mehrere Sekundar- und Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt alternative Unterrichtsmodelle wie die „Vier-plus-eins“-Woche oder das Modell „80 plus zehn“. Wie fällt die Bilanz der Projekte nach etwa einem Jahr aus?

Halle/MZ - Die Vier-Tage-Woche wird in der Arbeitswelt heiß diskutiert, an einigen Schulen in Sachsen-Anhalt ist sie – zumindest in gewisser Weise – bereits Realität: Zwölf Sekundar- und Gemeinschaftsschulen nehmen seit diesem Schuljahr an einem Modellprojekt des Landes teil. Ziel: die Erprobung alternativer Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation.