Nachdem Franziska Frölich übler Aggression ausgesetzt war, landeten sie und der Täter nicht vor Gericht - sondern an einem Tisch. Das Verfahren dahinter entlastet die Justiz. Würde die Notärztin aus dem Harz es wieder nutzen?

Notärztin mit Leib und Seele: Franziska Frölich arbeutet Vollzeit am Harzklinikum und fährt nebenbei Rettungseinsätze.

Mit dem Mann hatte Franziska Frölich an diesem Tag schon häufiger zu tun. Ein Alkoholiker, polizei- und ortsbekannt. Er dämmerte im Delirium an einer Tankstelle herum, den ganzen Tag schon. In der Nacht wurden die 36-jährige Notärztin und ihr Team erneut gerufen, weil Passanten sich zum wiederholten Mal um den Mann sorgten. „Wir konnten aber nicht wirklich etwas tun“, erinnert sich Frölich. Der Betrunkene sei aggressiv gewesen, habe sich kaum behandeln lassen. Eine schwierige Situation.