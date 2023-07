Ein Verein aus Magdeburg verteilt Futterspenden an bedürftige Tierbesitzer. Wegen gestiegener Preise ist der Zulauf an Neukunden groß. Doch längst nicht jeder kann aufgenommen werden.

Herr Grütz hat die Wahl. Und die fällt dem hageren Mann nicht schwer. Ihm gegenüber steht Christina Böker. Sie ist Vorsitzende des Vereins Tieranker, der in Magdeburg an jedem dritten Freitag Futterspenden an Bedürftige verteilt. Zum Kundenstamm gehört seit Jahren schon Rolf Grütz. Doch gerade geht es für den 60-Jährigen nicht um Nass- und Trockennahrung für seine beiden Katzen sowie Hündin Kira. Er muss eine Toilette aussuchen. Für die Katzen.