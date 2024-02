Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ. - Seine Gedanken und Gefühle kann Bahaa Alsawalhi gerade nicht äußern. Er sitzt in einer Bäckereifiliale in Magdeburg, schaut nach oben, reibt sich kurz über das Gesicht, dann die Augen. Was er empfindet, wenn er die Bilder des zerstörten Hauses seiner Familie sieht? „Es ist schwierig, sehr schwierig“, sagt der 28-Jährige, der in der Landeshauptstadt einen Masterstudiengang in Medizintechnik absolviert. „Ein Haus ist in Gaza alles, was du hast“, sagt Alsawalhi. Seine Familie habe 30 Jahre Geld für den vierstöckigen Bau mit der runden Fassade und den azurblauen Fenstern gespart. 2019 sei das Haus fertig geworden; in jeder Etage habe ein Teil der Familie gewohnt: Eltern, Brüder, Schwestern. „Und jetzt ist alles kaputt.“