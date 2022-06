Wie der Saalekreis die Europäische Zentralbank austrickst

Bundesweit müssen Kommunen für ihr Erspartes Verwahrentgelte zahlen. Ein Landkreis in Sachsen-Anhalt hat einen Ausweg gefunden - und auch andere haben etwas davon.

Der Turm der EZB in Frankfurt: Die Niedrigzinspolitik kostet Kommunen mit Rücklagen viel Geld - auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg - Ein Vorreiterprojekt im Saalekreis könnte Kommunen in ganz Deutschland helfen, Zahlungen an Banken und Sparkassen zu verringern. Für das Hüten angesparter Rücklagen müssen Landkreise, Städte und Gemeinden derzeit sogenannte Verwahrentgelte an die Kreditinstitute entrichten. Der Saalekreis hat nun eine rechtliche Lücke gefunden, um solche Strafzinsen zu vermeiden: Er betätigt sich selbst als Kreditgeber und versorgt notleidende Gemeinden mit zinslosen Darlehen. Laut Landesverwaltungsamt ist es bundesweit das erste Mal, dass dieser Weg praktiziert wird.