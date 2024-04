Das Geschäft mit den Blumen ist schwierig geworden. In Sachsen-Anhalt geben immer mehr Händler auf – auch weil Supermärkte große Konkurrenten sind. Wie Sandra Fandrich in Zeitz einen Traditionsbetrieb neu ausrichten musste.

Dicht an dicht stehen im Gewächshaus braune Plastikbehälter mit Hornveilchen. In den langen Reihen leuchtet es in gelb, lila und weiß. „Die sind für die Landesgartenschau, es geht jetzt los“, sagt Sandra Fandrich. „Wir sind aus dem Winterschlaf aufgewacht.“ Die 51-Jährige steht in der Gärtnerei des Blumenhauses Pitzschler in Zeitz (Burgenlandkreis). Das Geschäft besteht seit 1911, Generationen von Kunden haben hier ihre Pflanzen gekauft. Und es ist der einzige Laden in der Stadt, der auch noch eine kleine Gärtnerei hat. Denn das Geschäft mit Blumen und Pflanzen ist schwierig geworden. Dass Fandrich noch am Markt ist, hat damit zu tun, dass sie sich neu ausgerichtet – und auch Vieles geopfert hat.

Blumen als Luxusgut

Deutschlandweit geben immer mehr Produzenten und Händler auf. 2008 gab es noch rund 8.000 Betriebe, die Blumen und Pflanzen produzierten. 2021 waren es nur noch 3.100. In Sachsen-Anhalt hat sich die Zahl der Händler in der Branche binnen zehn Jahren von 808 auf 632 reduziert – ein Rückgang um 22 Prozent. Vor allem der Mangel an Arbeitskräften ist ein Problem, sagt Manuela Goohsen, Geschäftsführerin des Landesverbandes vom Fachverband Deutscher Floristen. Betriebe fänden keine Mitarbeiter, die „Zahl der Floristen-Azubis ist seit Jahren auf einem niedrigen Niveau“. Zudem nehme die Bereitschaft zum Gründen ab. „Die Übernahme alteingesessener Betriebe wird erschwert durch steigende Mieten und Nebenkosten, auch durch Unsicherheit über ständig höhere Preise im Einkauf, großteils durch die Energiekrise bedingt.“ So wurden auch Rosen, Tulpen und Co. im Verkauf teurer.

Gleichzeitig werden Blumen immer öfter zum Luxusgut. „Die Menschen sparen, geben nur noch für das Notwendigste Geld aus.“ Größter Konkurrent im Blumenbusiness ist der Lebensmitteleinzelhandel, der laut Goohsen während der Pandemie sein Blumen- und Pflanzensortiment „massiv ausgeweitet“ habe. Beim Discounter kostet der Bund mit zwölf Tulpen 3,60 Euro. Ein Preis, der viele Händler frustriert.

Lesen Sie auch: Beste Floristin Sachsen-Anhalts kommt aus Halle

Doch Fandrich will damit gar nicht konkurrieren. Auch bei ihr seien Sträuße teurer geworden, im Schnitt 20 Prozent mehr kosteten aber auch die Blumen im Einkauf. „Eine Rose liegt heute im Verkauf bei 3,80 Euro, im Jahr davor waren es noch drei Euro. Selbst die günstigeren Blumen sind heute wesentlich teurer. Vor zehn Jahren waren die Sträuße auch größer“, so Fandrich. Doch am Ende sei es doch so: „Wer Blumen verschenken und einen schönen Strauß haben will, der geht in ein Fachgeschäft. Der will keinen fertigen Strauß.“

„Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie alles wächst und gedeiht. Sandra Fandrich, Blumenhaus Pitzschler

Für Fandrich ist die Arbeit mit Pflanzen eine Leidenschaft, sagt sie. Sie stammt aus Pegau (Sachsen), in die Schule ist sie mit „vier Gärtnerkindern“ gegangen. Ihre Großeltern und Eltern arbeiteten in der Schuhfabrik im Ort, aber sie wollte lieber draußen sein. „Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie alles wächst und gedeiht. Es riecht gut, es sieht schön aus, wenn man etwas mit Pflanzen gestaltet hat.“ Ihre Ausbildung zur Landschaftsgärtnerin hat sie unter anderem im Leipziger Zoo gemacht. Als sie ihren Mann kennenlernte zog sie nach Zeitz und bewarb sich im Geschäft von Pitzschler. Am Frauentag 1995 war ihr erster Arbeitstag. „Damals war das eine blühende Zeit. Es gab viele Angestellte, hier waren so viele Gewächshäuser auf dem Grundstück“, sagt sie und blickt aus ihrem Bürofenster auf das Gelände. „Da stand alles voller Ware.“ Es sind Erinnerungen an eine Blütezeit.

Heute funktioniert der klassische Blumenhandel allein nicht mehr. Fandrich hat sich auf Dienstleistungen spezialisiert, bietet Grabpflege an, sie gestaltet Gärten, Balkons oder Büros, im Geschäft gibt es regionalen Wein und Honig oder Kreativ-Workshops. Fandrich ist auch auf Social Media unterwegs, sie und ihr Team mit vier Mitarbeitern zeigen Videos mit Blumentrends, Sträußen, Dekoideen. „Man muss Menschen heute anders erreichen als noch vor 100 Jahren. Das Geschäftsmodell muss breiter aufgestellt sein.“

Kundenstämme zu pflegen werde immer wichtiger, sagt Goohsen vom Floristen-Landesverband. Ebenso wie neue Kunden zu gewinnen. „Neben dem stationären Geschäft und dem Online-Verkauf gehen viele unserer Floristen auch Partnerschaften mit lokalen Geschäften, Hotels, Eventplanern oder Unternehmen ein.“ Wichtiger werde mit Blick auf den Klimawandel auch das Thema Nachhaltigkeit. „Wir befassen uns intensiv mit umweltfreundlichen Anbaumethoden, Recycling-Verpackungen und lokalen Blumenquellen.“

Pitzschlers Blumenhalle Anfang der 1910er-Jahre. Repro: Peter Zielinski

Früher reichte allein die Laufkundschaft. Als der Gärtner Edwin Pitzschler und seine Frau 1911 ihr Geschäft in Zeitz eröffneten, expandierten sie schnell. Der Stadt ging es wirtschaftlich gut, Zuckerfabrik, Braunkohle, Lebensmittelproduktion oder Kinderwagen und Klavierbau brachten Wachstum. Nach einem Umzug entstanden auf einem Hektar Fläche viele Gewächshäuser. Bekannt waren Pitzschlers für ihre Alpenveilchen, die in den Gewächshäusern heranwuchsen. Die Familie wohnt noch heute in einem Haus auf dem Areal. Es kämen auch noch Viele, die Pitzschlers kennen oder Kinder von früheren Kunden und Mitarbeitern, sagt Fandrich.

Bis 2010 führte die dritte Generation Pitzschler den Betrieb, dann übernahm Fandrich. „Es war die Entscheidung: Entweder der Betrieb schließt oder jemand übernimmt. Ich wollte nicht woanders hin.“ Fandrich sah auch, wie ringsrum die Gärtnereien starben, weil Nachfolger fehlten. „Zeitz war mal eine grüne Ecke, davon ist nicht mehr viel übrig.“ Auch sie hat drastisch reduziert und sich von vielen Gewächshäusern getrennt. „Wir produzieren nicht mehr selbst. Die Betriebskosten waren zu hoch.“ Blumen bezieht Fandrich vorzugsweise von regionalen Anbietern und zieht sie im Gewächshaus weiter.

Schlaf gut einteilen

Es gab Phasen, da war Fandrich mehr im Blumenladen als zu Hause. Ihr Sohn sprang schon als Kind hinter der Theke herum und war auch beim Pflanzen für die erste Landesgartenschau 2004 in Zeitz dabei. Bereut hat Fandrich ihre Entscheidung nicht. „Auch wenn ich manchmal nachts wach lag und Panik hatte, wie man die Arbeit schafft.“ Man müsse sich den Schlaf gut einteilen, gut einkaufen und Trends sehen. Sie bräuchte auch mehr Personal. Aber spätestens, wenn sie erklärt, dass gerade vor Feiertagen auch länger gearbeitet wird oder an Samstagen, werden Bewerber zögerlich. Junge Menschen wünschten sich flexiblere Arbeitszeiten, oft auch keine Vollzeitjobs.

„Feiertage sind die wichtigsten Tage für die Branche. Da machen wir die Umsätze für die nächsten drei Monate.“ Valentinstag, Frauentag oder bald der Muttertag würden wieder gut laufen. „Blumen sind etwas Besonderes. Und sie begleiten Menschen durch besondere Situationen, sie bringen Freude, sie helfen bei Krisen. Das merken wir auch, wenn Sträuße verschickt werden. Wie sehr sich Oma darüber freut und wie sehr das ein Zuhause verändert.“ Auch bei Fandrich selbst steht immer ein Strauß auf dem Tisch. Blumen, die nicht verkauft worden sind. „Mein Mann bringt auch mal welche aus dem Supermarkt mit“, sagt sie und lacht.

Wie es mit dem Geschäft weitergeht, wenn Fandrich aufhört, ist noch unklar. Ihr Sohn hat Landschaftsgärtner gelernt, bei einem Tochterbetrieb des Bergbauunternehmens Mibrag. „Er liebt, was er macht. Ich wünsche mir, dass übernimmt, weil ich sehr an meinem Laden hänge. Es wäre schade“, sagt sie. Und dann: „Ich kann ihn aber nicht zwingen.“