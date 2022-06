Wie Betriebe die Corona-Wissenslücken bei Auszubildenden füllen

Ausbildungsleiter Dirk Simon mit zwei Lehrlingen in der Werkstatt.

Halle (Saale) - Wenn Dirk Simon in den vergangenen Wochen mit Bewerbern sprach, dann bekam er selten etwas Gutes zu hören. „Nicht ein einziges Mal hat einer von ihnen gesagt, dass es in der Schule gut läuft“, berichtet der Ausbildungsleiter des Pumpenherstellers KSB, der in Halle einen großen Standort hat. Statt von günstigen Lernbedingungen berichteten ihm die Schüler, die sich bei KSB um einen Ausbildungsplatz bewarben, von ausgefallenen Stunden, konfusen Lernplänen und fehlendem Lehrerkontakt. „Ich muss wirklich sagen, dass mir die jungen Leute richtig leid tun, denn sie können ja auch nichts dafür“, meint Simon.