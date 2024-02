Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Breitenstein/MZ - Das Thermometer zeigt knapp über Null, der Wind weht scharf über die Wiesen bei Breitenstein. Ideale Bedingungen für Windenergie, doch das kleine Windrad unweit des Dörfchens im Südharz steht still. „Seit Wochen schon“, sagt Karsten Jungermann, „vermutlich kaputt.“ Jungermann (79) dreht der Anlage den Rücken zu und blickt auf die Hügel am Horizont. Man sieht: kahle Hänge, nur hier und da ragen Fichten in den wolkenverhangenen Himmel. Trockenheit, Hitze und Schädlinge haben in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet. Doch in ein paar Jahren könnten auf der abgestorbenen Waldfläche statt neu gepflanzter Bäume Windräder stehen.