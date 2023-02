Seit 2019 am Landgericht in Dessau im Einsatz: Wenn Daniel Wotzka nicht als Schöffe im Gerichtssaal sitzt, ist er Lehrer in Jessen.

An den Tag, als er das erste Mal ins Gericht musste, kann sich Daniel Wotzka genau erinnern. 2019 war das. Der 39-Jährige habe damals eine wenig juristische Frage im Kopf gehabt: „Was soll ich nur anziehen?“ Richter kennt jeder in ihrer dunklen Robe. Wotzka allerdings fuhr nicht als Berufsrichter zum Landgericht in Dessau, sondern als Schöffe – als Laienrichter also. „In meiner Ernennung stand, dass man angemessen gekleidet sein soll“, erzählt der Lehrer aus Gräfenhainichen (Kreis Wittenberg). Er habe deswegen Jeans und Hemd gewählt – und den ihm zugeteilten Richter dann noch nach eine Robe gefragt. „Er sagte trocken, dass man lange Jura studieren müsse, um in Robe auf der Richterbank Platz nehmen zu dürfen.“