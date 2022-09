Wettervorhersage Herbst im Anmarsch: So ungemütlich wird das Wetter in Sachsen-Anhalt in dieser Woche

Nach einem sonnigen Start in die Woche erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt trübes Herbstwetter. Vor allem in den Nächten kann es deutlich kühler werden. Das sind die aktuellen Wetteraussichten.