Der Winter kehrt zurück: DWD erwartet Schneefall und Sturmböen auf dem Brocken

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Tiefausläufer bestimmen in dieser Woche das Wetter in Sachsen-Anhalt. Von Westen her zieht dabei kältere Luft in die Region, die neben Sturmböen auch erneuten Schneefall mit sich bringen kann. Die aktuelle Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt im Überblick.

Wettervorhersage: DWD warnt vor Sturmböen im Harz

Bereits am Montag kann es vor allem auf dem Brocken stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet anhaltend schwere Sturmböen zwischen 90 und 100 km/h (Bft 10). In der Nacht zum Dienstag kann es in Lagen über 600 Metern zudem schneien.

Winter nur von kurzer Dauer: Die aktuelle Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Im Laufe der Woche lässt der Schneefall in Sachsen-Anhalt nach. Nur im Harz und im Süden des Landes kann es bis Mittwoch noch vereinzelt schneien.

Die Temperaturen bewegen sich dabei rund um den Gefrierpunkt. Vor allem auf dem Brocken bleibt es bis zum Ende der Woche weiterhin stürmisch. Es bleibt weitgehend trocken.