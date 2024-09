Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt Hochsommer verabschiedet sich mit einem Knall – Unwetterwarnung für Sonntagabend

Der Hochsommer in Sachsen-Anhalt verabschiedet sich am Sonntagabend mit einem großen Knall. Der deutsche Wetterdienst hat für fast ganz Sachsen-Anhalt eine Amtliche Warnung vor starkem Gewitter veröffentlicht. Was am Abend auf Sachsen-Anhalt zukommt.