Wetterdienst warnt vor Gewittern und Blitzschlag in Teilen Sachsen-Anhalts

Am Sonntagnachmittag hat der Wetterdienst (DW) für große Teile Sachsen-Anhalts eine Warnung vor Gewittern mit gefährlichem Blitzschlag herausgegeben.

Am Himmel zieht eine Gewitterfront auf, während Landwirte Heuballen verladen.

Leipzig/DUR/mad - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Sonntagnachmittag vor schweren Gewittern in Teilen Sachsen-Anhalts. Die Warnung wurde am Nachmittag für die Regionen Landkreis Börde und Harzer Tiefland herausgegeben.

Es bestehe die Gefahr des Auftretens von Gewittern der Stufe 1 von 4, heißt es in der Warnmeldung von 15 Uhr. Die Warnung gilt zunächst bis 16 Uhr. Örtlich könne es Blitzschlag geben, wobei Lebensgefahr bestehen könne, heißt es.

Auch für die Region um die Landeshauptstadt Magdeburg wurde gewarnt (15.30 - 16.30 Uhr). Weitere Warnungen wurden für Kreis Stendal, Altmarkkreis Salzwedel, Kreis Börde und den Kreis Jerichower Land ausgegeben. Alle für den Zeitraum 15.30 - 16.30 Uhr.

Rund 37 Grad messen wir derzeit in Brandenburg. Gleichzeitig auf der anderen Seite der Luftmassengrenze, in Schleswig-Holstein, sind es nicht mal 11 Grad: Ein beachtlicher Temperaturunterschied von 26 Grad in nur 350 km! #Wetter-Daten: https://t.co/WzFQMQSFdf #Hitzewelle #Hitze pic.twitter.com/ufTxY7dR6M — Unwetterradar Deutschland (@UWR_de) June 19, 2022

DWD: Warnung vor heftigen Windböen in Sachsen-Anhalt

Bereits am Sonntagmorgen hatte der DWD vor heftigen Windböen der Stufe 1 bis 4 im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt gewarnt. Die Warnung gelte von 10 bis 20 Uhr, hieß es darin.