Der Herbst startet mit Sonne satt und milden Temperaturen. Dies wird eine Weile so bleiben. Ein Wetterphänomen sorgt dafür, dass der September im Zeichen des Spätsommers steht.

Magdeburg/DUR - Es wird warm! Mit Beginn des meteorologischen Herbstes am 1. September wird in Sachsen-Anhalt eine Wärmephase eingeleitet, die sich auf ganz Mitteleuropa ausstreckt. Spätsommer statt Herbst - dies ist einem Wetterphänomen zu verdanken.

Herbstanfang leitet Wärmephase ein - Spätsommer bis Mitte September

Ein sogenanntes Omega-Hoch sorgt hierzulande für Temperaturen weit über 20 Grad, wobei die Thermometeranzeige bis Ende der kommenden Woche immer höher steigt und sogar 27 Grad möglich sind.

Laut WetterOnline wird das Omega-Hoch, das seinen Namen durch die Ähnlichkeit mit dem griechischen Buchstaben Ω (Omega) trägt, von zwei Tiefs begrenzt. Das Hoch bringt eine stabile Wetterlage, die für Spätsommer bis Mitte September sorgen.

So wird das Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt

Das erste Herbstwochenende startet mit Maximaltemperaturen von 21 Grad. Bis zum Sonntag wird es leicht wärmer wobei bis zu 24 Grad in Sachsen-Anhalt erwartet werden können. In der Nacht von Freitag zu Samstag kann es leichten Regen geben. Das restliche Wochenende bleibt laut Deutschen Wetterdienst (DWD) niederschlagsfrei bei geringer Bewölkung.

Wetter Sachsen-Anhalt: Viel Sonne und wenig Regen in der kommenden Woche

Warme Temperaturen von bis zu 27 Grad bleiben bis zum zweiten Septemberwochenende erhalten. Dabei wird es laut Kachelmannwetter.de sehr sonnig. Bis zur Monatsmitte bleibt es zudem größtenteils niederschlagsfrei.

Die zweite Septemberhälfte dürfte laut Wetterprognosen dann deutlich kühler und klassisch herbstlich werden. Der kalendarische Herbst ab dem 23. September hält dann voraussichtlich Temperaturen unter 20 Grad bereit, wobei auch mit mehr Regen gerechnet werden muss.