Wetter im Winter Glätte, Schnee und Frost: Die Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Grau, nass und kalt: So bleibt das Wetter auch in der zweiten Dezemberwoche in Sachsen-Anhalt. Erst am Freitag ist mit einer Auflockerung der Wolkendecke zu rechnen. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad.