Grau, nass und kalt: So bleibt das Wetter auch Mitte Dezember in Sachsen-Anhalt. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad. Schnee und Eisregen werden erwartet.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt ungemütlich. Frau mit Regenschirm geht durch den Schneeregen:

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt bleibt im Dezember ungemütlich. Wo sich die Sonne zeigt und wann Glätte, Eisregen und Schneefall droht.

Am Donnerstag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst bedeckt bei Temperaturen zwischen null und vier Grad. Örtlich kann es Sprühregen geben. In der Nacht zu Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad ab. Es droht Nebel.

Wetter: Schnee, Sturm und Frost in Sachsen-Anhalt im Dezember

Am Freitag selbst scheint im Harz sogar die Sonne, in den weiteren Teilen Sachsen-Anhalts bleibt es hingegen wolkig und teils neblig. Die Temperaturen stagnieren rund um den Gefrierpunkt und sinken in der wolkenlosen Nacht zu Samstag auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Samstag ziehen erneut Wolken auf. Abends kommt es von Nordwesten her zu Regen- oder Schneeregen. Oberhalb 400 Metern ist laut DWD auch Schneefall möglich. Der Wetterdienst warnt vor Eisregen bei Temperaturen zwischen drei und minus einem Grad. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad ab. Es droht Schneefall.

Am Sonntag selbst etwas Regen bei Temperaturen zwischen einem und fünf Grad. Auf dem Brocken herrscht laut DWD Sturm. In der Nacht zu Montag wird im Oberharz erneut Schneefall erwartet.