Der Brocken ist durch den Schneefall der letzten Tage zu einer Winterlandschaft geworden. Die Schneefallgrenze in Sachsen-Anhalt wird laut Wetterexperten noch in dieser Woche weiter sinken.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Schnee in Sachsen-Anhalt: Die Kreisstraße am Brocken gleicht einer Winterlandschaft.

Magdeburg/Halle (Saale). - Langsam, aber sicher zieht der Winter in Sachsen-Anhalt ein. Der Brocken ist bereits von Schnee bedeckt.

Die Temperaturen sinken genauso wie die Schneefallgrenze laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in dieser November-Woche weiter ab.

Lesen Sie auch: Wetterumschwung bringt Wind und Regen - etwas Schnee möglich

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schnee, Frost, Eis und Gewitter angekündigt

Am Montag lockert es sich ab Mittag auf und zeitweise ist Sonnenschein möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. Auf dem Brocken herrscht Sturm. Laut DWD sinkt die Schneefallgrenze im Harz auf bis zu 600 Meter ab. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf den Gefrierpunkt ab, im Harz droht Frost.

Auch interessant: Wintereinbruch schon im November - Gefahr vor Schneechaos und Eisregen

Am Dienstag bleibt es bei bis zu zehn Grad laut DWD mit teils starkem Regen bewölkt. Örtlich sind Gewitter und Sturmböen möglich. Auf dem Brocken droht ein Orkan. Die Tiefstwerte in der Nacht zu Mittwoch liegen zwischen vier und null Grad.

Am Mittwoch werden erneut Regen- und Schneeschauer erwartet. Im Harz drohen Minusgrade. In der Nacht zu Donnerstag kommt es dann laut DWD zu Schneefall, Glätte und Sturmböen.

Lesen Sie auch: Neue strenge Winterreifenpflicht: Bußgelder bei alten M + S-Reifen drohen

Am Donnerstag schneit es bei Temperaturen zwischen maximal zwei bis vier Grad erneut. Je nach Höhenlage droht Schneeregen oder Regen. Für den Brocken wird schwerer Sturm vorhergesagt. In der Nacht zu Freitag dann erneut Schneeschauer in Sachsen-Anhalt. Bei Temperaturen zwischen einem und minus drei Grad droht Glätte.