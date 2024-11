Das ruhige Herbstwetter wird in der kommenden Woche von Wind und Regen abgelöst. Für die Hochlagen des Harzes ist sogar etwas Schnee in Aussicht.

wetter in Sachsen-Anhalt

Die neue Woche bringt in Sachsen-Anhalt einen Wetterumschwung. Das ruhige Herbstwetter ist vorbei, es wird nass und windig. (Archivfoto)

Magdeburg - Mit dem ruhigen Herbstwetter der vergangenen Tage ist es in der kommenden Woche zwischen Arendsee und Zeitz erst einmal vorbei. Die Sachsen-Anhalter können sich auf nasskaltes und teils sehr windiges Wetter einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die neue Woche starte bewölkt und regnerisch, in den Hochlagen des Harzes könne es sogar etwas Schneefall geben. Das Thermometer klettere nicht höher als 7 Grad Celsius, im Harz seien es höchstens zwischen 2 und 5 Grad, hieß es.

Am Dienstag regne es viel, zudem werde der Wind ein Thema. Starker bis stürmischer Südwestwind ist laut DWD in Böen zu erwarten, auf dem 1.141 Meter hohen Brocken im Harz sollen es sogar Orkanböen sein. In der Nacht zu Mittwoch gebe es teils Regen und vereinzelt Graupelschauer, lokal sei Glätte möglich, hieß es.