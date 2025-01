Der Winter hat Sachsen-Anhalt fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen und Glätte. So wird das Wetter ab dem 20. Januar.

Gefrierender Regen, Glätte und minus sechs Grad – In dieser Region droht Schneefall

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt droht Schneefall, Glätte und gefrierender Regen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Bleibt es am Montag nach der Auflösung des Nebels vielerorts heiter und niederschlagsfrei in Sachsen-Anhalt, verschlechtert sich das Wetter in der Nacht zu Dienstag deutlich.

Die Temperaturen sinken auf bis zu minus sechs Grad ab. Erneut droht Nebel.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Glätte, Neuschnee und gefrierender Regen droht besonders im Harz

Am Dienstag selbst zeigt sich immer mal wieder die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Es bleibt niederschlagsfrei, bei Höchstwerten um die fünf Grad.

In der Nacht zu Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad ab. Am Mittwoch bleibt es zwar wolkig, jedoch erneut niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf bis zu sieben Grad an. Auf dem Brocken drohen Sturmböen.

In der Nacht zu Donnerstag warnt der Wetterdienst vor Regen, der besonders im Harz an einigen Stellen gefrieren kann. Es droht Glätte. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu minus ein Grad ab.

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Gelegentlich erwartet der DWD Regen bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad. In der Nacht zu Freitag fällt nur vereinzelt Regen. Im Harz kann dann Schnee fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und minus einem Grad.