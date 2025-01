In der letzten Januarwoche wird das Wetter in Sachsen-Anhalt stürmisch. Sogar Gewitter drohen. So lautet die Wettervorhersage.

130 km/h: In diesen Regionen werden am Montag Orkanböen und Gewitter erwartet

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Montag vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h in Sachsen-Anhalt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Orkan auf dem Brocken – Gewitter in der Altmark

Vor allem vom Harz bis ins südliche Sachsen-Anhalt ziehen zeitweise Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h aus Richtung Süden kommend über das Land. Auf dem Brocken drohen Orkanböen von bis zu 130 km/h. Am Montag bleibt es laut DWD zudem stark bewölkt bei Temperaturen von bis zu 13 Grad. Im Tagesverlauf nimmt der Wind zwar ab, es drohen jedoch Schauer und in der Altmark Gewitter.

In der Nacht zu Dienstag klingen die Niederschläge langsam ab. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zwei Grad ab. Am Dienstag ist erneut mit vielen Wolken zu rechnen, in den südöstlichen Landesteilen gibt es zeitweise Regen. Es werden Temperaturen von bis zu zehn Grad erwartet. In der Nacht zu Mittwoch drohen erneut einzelne Schauer. Die Temperaturen sinken auf bis zu zwei Grad ab.

Am Mittwoch erwartet der DWD Schauer, im oberen Bergland im Harz teils auch Schnee. Im Tagesverlauf klingen die Schauer ab und es lockert sich größtenteils auf. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und zehn Grad, je nach Höhenlage. In der Nacht zu Donnerstag nimmt die Bewölkung im Verlauf zu, es bleibt bei Tiefstwerten von bis zu minus einem Grad jedoch niederschlagsfrei.

Am Donnerstag viele Wolken und örtlicher Regen bei Temperaturen von bis zu neun Grad. In der Nacht zu Freitag drohen dann Schneeregen und Regen bei Tiefstwerten zwischen drei und minus einem Grad.