Grau, nass und kalt: So lässt sich das Wetter Anfang Dezember in Sachsen-Anhalt zusammenfassen. Allerdings wird sich auch die Sonne für kurze Zeit in der ersten Dezemberwoche zeigen. Danach kommt es zu einem Wintereinbruch und Orkanböen auf dem Brocken.

Wetter in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt drohen Schneefall, Glätte und Orkanböen. Bleibt das Wetter so die ganze erste Dezemberwoche?

Magdeburg/Halle (Saale). - Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird Anfang Dezember eher ungemütlich. Dennoch zeigt sich ab und an die Sonne. Zum Teil drohen in der ersten Dezemberwoche jedoch auch Orkanböen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schneeschauer und Orkanböen auf dem Brocken erwartet

Am Mittwoch kommt es laut DWD zu vielen Schauern bei Temperaturen zwischen vier und sechs Grad. In der Nacht zu Donnerstag lockert sich die Wolkendecke auf. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus vier Grad ab.

Am Donnerstag selbst zeigt sich anfangs auch mal die Sonne. Im weiteren Tagesverlauf werden aber voraussichtlich von Westen her erneut Wolken aufziehen. Der DWD erwartet Regen bei Temperaturen zwischen null und fünf Grad. Oberhalb von 600 Metern wird Schneefall erwartet. Auf dem Brocken herrscht Sturm.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Orkan, Glätte, Regen und Schnee Anfang Dezember

In der Nacht zu Freitag ziehen Regenfelder von Westen nach Osten über Sachsen-Anhalt, im Oberharz jedoch anfangs noch Schneefall. Für den Brocken geht der DWD dann von Orkanböen aus. Die Temperaturen sinken aus bis zu minus ein Grad ab.

Am Freitag selbst bleibt es laut DWD nach Auflösung der Regenwolken bei Temperaturen von bis zu neun Grad weitestgehend trocken. Auf dem Brocken werden erneut Orkanböen erwartet. In der Nacht zu Samstag ziehen erneut Wolken auf, der DWD erwartet Regen bei Tiefswerten zwischen fünf und null Grad.

Am Samstag dann zeitweise Regen in Sachsen-Anhalt, im Harz Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und minus ein Grad. Auf dem Brocken herrscht weiterhin Sturm. In der Nacht zu Sonntag droht Glättegefahr.