In Sachsen-Anhalt sind Ende Juli Schauer und zum Teil Gewitter möglich. Der Sommer macht eine Pause. Wie das Wetter in dieser Woche wird.

Warnung vor Schauern und Gewitter in Sachsen-Anhalt – So wird das Wetter Ende Juli

Magdeburg/Halle (Saale). – Das Wetter in Sachsen-Anhalt zeigt sich Ende Juli und Anfang August von seiner eher ungemütlichen Seite. Der Sommer macht eine Pause. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Schauen, Gewittern und Sturmböen.

So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt zum Wochenstart

Am Montag bleibt es zunächst stark bewölkt. Der Wetterdienst rechnet mit Regenschauern, die bis zum Mittag in Richtung Südosten Sachsen-Anhalts abziehen. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 23 Grad. In der Nacht zu Dienstag sinkt das Schauerrisiko. Die Temperaturen gehen auf bis zu neun Grad zurück.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Schauer und Gewitter am Dienstag

Am Dienstag ziehen im Tagesverlauf Schauer auf. Ab Nachmittag drohen zudem Gewitter sowie Sturmböen. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es meist niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 13 und neun Grad.

Service: Nutzen Sie unser Regenradar für Sachsen-Anhalt, um Regenschauer in Ihrer Region frühzeitig zu erkennen!

Am Mittwoch erwartet der Wetterdienst eine dichte Wolkendecke. Allerdings bleibt es größtenteils trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 23 Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es stark bewölkt und vor allem in der Altmark ziehen Regenschauer auf. Die Tiefstwerte liegen bei bis zu zehn Grad.

Am Donnerstag selbst drohen ab Nachmittag vor allem in der Altmark erneut Schauer und Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 23 Grad. In Gewitternähe drohen Sturmböen. In der Nacht zu Freitag erwartet der Wetterdienst nur noch leichten Regen bei Tiefstwerten zwischen 12 und zwölf Grad.