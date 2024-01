Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile von Sachsen-Anhalt eine Warnung vor Glätte veröffentlicht. Bis zum späten Donnerstagabend könne es durch gefrierende Nässe auf Straßen und Wegen gefährlich rutschig werden.

Grund sind von Norden her aufziehender Sprühregen oder Schneegriesel, die bei knapp unter null Grad auf gefrorenen Boden treffen.

Für folgende Landkreise in Sachsen-Anhalt gilt bis Freitag, 10 Uhr eine amtliche Warnung vor gefährlicher Glätte (Stufe 2 von 4) - erhöhte Gefahr durch Reif/Eis, Eisbruch oder Glatteis:

Landkreis Harz, Berg- und Tiefland

LK Kreis Börde

LK Anhalt-Bitterfeld

LK Jerichower Land

LK Stendal

LK Wittenberg

Für folgende Landkreise gilt die amtliche Warnung vor gefährlicher Glätte vorerst bis Donnerstag, 22 Uhr:

Magdeburg

Halle (Saale)

Dessau-Roßlau

Altmarkkreis Salzwedel

Landkreis Harz

LK Anhalt-Bitterfeld

LK Börde

LK Jerichower Land

LK Mansfeld-Südharz

LK Stendal

LK Wittenberg

Salzlandkreis

Saalekreis

Die Warnung kann je nach Entwicklung der Wetterlage verlängert oder auf andere Landkreise ausgedehnt werden.

Autofahrer sollten am Freitagmorgen in jedem Fall vorsichtig sein. Auch in der Nacht und Morgen ist örtlich gefrierender Sprühregen möglich. Am Samstag drehen die Temperaturen dabei wieder leicht in den Plus-Bereich.