Das Wetter in Sachsen-Anhalt kommt weiter nicht zur Ruhe. Nach schweren Unwettern am Montag- und Dienstagabend werden in der Nacht zu Donnerstag die nächsten Gewitter erwartet. Diese Regionen sind voraussichtlich betroffen.

Gewitter, Sturm, Hagel und Starkregen: DWD warnt vor erneuten Unwettern in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zu Donnerstag werden erneut heftige Unwetter mit Sturm, Starkregen und Hagel in Sachsen-Anhalt erwartet.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Sachsen-Anhalt steht eine weitere Gewitter-Nacht bevor. Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor den nächsten Unwettern, die Sachsen-Anhalt in der Nacht zu Donnerstag erreichen sollen. Die Warnung gilt vorerst bis zum Mittag.

Bereits am Mittwochnachmittag hat der DWD Gewitterwarnungen der Stufe 2 von 4 für den Kreis Harz - Tiefland und Landkreis Börde herausgegeben. Diese sind vorerst bis 17:30 Uhr gültig.

Wetter: DWD-Warnung vor Gewitter, Sturm und Starkregen in Sachsen-Anhalt

Der DWD erwartet für die Nacht Gewitter mit Hagel, Sturm und Starkregen. Lokal könnten bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Das wäre deutlich mehr als in einem kompletten Monat. Zudem könnten Sturmböen bis 100 km/h sowie bis zu zwei Zentimeter große Hagelkörner für schwere Schäden sowie für Gefahr für Leib und Leben sorgen.

Unwetter-Warnung am Donnerstag: Diese Regionen in Sachsen-Anhalt sind betroffen

Anhalt-Bitterfeld , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Landkreis Börde , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Burgenlandkreis , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Dessau-Roßlau , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Halle (Saale) , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Landkreis Harz , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Jerichower Land , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Magdeburg , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Landkreis Mansfeld-Südharz , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Saalekreis , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Salzlandkreis , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Altmarkkreis Salzwedel , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Kreis Stendal , 3-12 Uhr

, 3-12 Uhr Landkreis Wittenberg, 3-12 Uhr

Der DWD weist darauf hin, dass die genaue Zugbahn des Unwetters noch nicht sicher ist. Es ist also möglich, dass die Warnung zeitlich wie räumlich noch abgeändert, verlängert oder ausgedehnt wird.

Bereits am Montagabend sowie am Dienstagabend waren heftige Unwetter über Sachsen-Anhalt gezogen. Örtlich sorgten sogenannte „Superzellen“ für starke Schäden und Starkregen. Mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter sorgte in machen Orten für Überschwemmungen.

Gewitter in Sachsen-Anhalt: Gewitterzelle entlädt sich über Magdeburg. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Heftige Unwetter über Sachsen-Anhalt: Superzellen richten Schäden an

In einigen Regionen deckte der Sturm Dächer ab oder riss Bäume um. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz – allerdings nicht überall, an manchen Regionen zog das Unwetter abgesehen von etwas Regen vorbei.

Gewitter in Sachsen-Anhalt: Gewitterzelle entlädt sich über Calbe. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Die Höchstwerte am Donnerstag liegen zwischen 24 und 26 Grad. In der Nacht zu Freitag bleibt es zunächst stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der zweiten Nachthälfte lässt der Regen nach und die Wolken verziehen sich etwas. Es kühlt auf Werte zwischen 14 und 18 Grad ab.

Zum Wochenende hin soll sich die Wetterlage dann beruhigen. Am Freitag werden bis zu 30 Grad erreicht, am Samstag sogar 33 Grad. Es soll dabei trocken und schwachwindig bleiben.