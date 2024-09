Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Sturm und Orkanböen. Welche Regionen betroffen sind und die aktuellen Aussichten.

Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag vor Orkanböen auf dem Brocken.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturm und Orkanböen in Sachsen-Anhalt. Alle aktuellen Warnungen und die Aussichten im Überblick.

Amtliche Unwetterwarnung vor Orkanböen auf dem Brocken

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor schweren Sturm- und teilweise Orkanböen auf dem Brocken. Es sind Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Kilometer pro Stunde zu erwarten.

Bei Orkanböen rät der DWD grundsätzlich davon ab, sich im Freien aufzuhalten. Es bestehe Lebensgefahr aufgrund von umstürzenden Bäumen, Hochspannungsleitungen und Gerüsten, herabfallenden Ästen, Dachziegeln und anderen größeren Gegenständen.

Die Warnung gilt aktuell bis Freitag, 27.09.2024, 12 Uhr.

Amtliche Warnung vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

Zudem hat der DWD eine amtliche Warnung vor Sturmböen für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Kreis Börde

Kreis Harz - Tiefland

Kreis Harz - Bergland (Oberharz)

Salzlandkreis

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell von Freitag, 27.09.2024, 9 bis 18 Uhr.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Donnerstag

Im Rest von Sachsen-Anhalt ist es am Donnerstag stark bewölkt, zeitweise regnet es. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 21 Grad, im Harz bei 14 bis 19 Grad.

Der DWD erwartet Wind- und stellenweise Sturmböen zwischen 50 und 70 Kilometer pro Stunde. In der Nacht zu Freitag lässt der Wind laut den Wetterexperten nur vorübergehend nach.