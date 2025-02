Neben viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in dieser Woche vor allem eines: frostige Temperaturen von stellenweise bis zu minus 20 Grad. So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt.

Bislang kälteste Nacht des Winters - Reif, Glätte und klirrener Frost: So wird die Woche

Wetter in Sachsen-Anhalt

Diese Woche wird frostig: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Sachsen-Anhalt mit Temperaturen bis zu minus 20 Grad.

Magdeburg/Halle (Saale). Mitte Februar zeigt sich der Winter in Sachsen-Anhalt von seiner frostigen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können die Temperaturen in den kommenden Nächten gebietsweise auf bis zu minus 20 Grad fallen.

Die Nacht von Sonntag auf Montag war die bislang kälteste des Winters. Die niedrigste Temperatur wurde an der Wetterstation Oberharz in Stiege am Brocken gemessen: Dort waren es um 6 Uhr minus 16,5 Grad. Nach Angaben von Pia Kreter, Meteorologin des DWD, könnte der Messwert später sogar noch leicht abgesackt sein.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Viel Sonne und Temperaturen bis zu minus 20 Grad

Die neue Woche startet am Montag tagsüber mit heiterem und trockenen Wetter und Temperatur-Höchstwerten von minus fünf bis minus einem Grad. Auch die Nacht zu Dienstag soll mit Temperaturen bis minus 15 Grad sehr frostig bleiben. In den Harztälern kann es sogar bis zu minus 20 Grad kalt werden. In der zweiten Nachthälfte warnt der DWD vor Nebelbildung und Reifglätte.

Der Dienstag soll nach Auslösung der Nebelfelder wolkenlos werden. Die Temperatur klettert knapp über den Gefrierpunkt mit Höchstwerten von einem Grad. In der Nacht zu Mittwoch geht die Temperatur bei wolkenlosem Himmel wieder zurück auf bis zu minus zwölf Grad.

Auch am Mittwoch rechnet der DWD mit einem wolkenlosen Himmel und Tageshöchsttemperaturen von einem bis vier Grad. Die Nacht zu Donnerstag bleibt demnach klar, allerdings gehen die Temperaturen zurück auf minus zwei bis minus sieben Grad.

Am Donnerstag ist es vorerst vorbei mit der Sonne: Von Westen zieht eine dichte Bewölkung auf, es soll aber niederschlagsfrei bleiben. Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Harz zwischen null und drei Grad. In der Nacht zu Freitag ist mit einer starken Bewölkung zu rechnen, vereinzelt kann es zu Sprühregen kommen. Die Tiefstwerte liegen bei plus zwei und minus einem Grad.