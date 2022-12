Stürmisch, mild und regnerisch: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt an Silvester

In Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr Temperaturen bis zu 18 Grad an Silvester erwartet. Zugleich kann es Sturm und Regen geben. Auf dem Brocken werden Orkanböen erwartet.

Magdeburg/dpa/DUR - In Sachsen-Anhalt wird es in den nächsten Tagen mild - an Silvester soll es bis zu 18 Grad warm werden. Auf dem Brocken werden Sturm- und Orkanböen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach startet der Freitag heiter, gegen Nachmittag verdichten sich die Wolken und es regnet vereinzelt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturm und Regen am Freitag, bis zu 18 Grad an Silvester erwartet

Besonders im Harz kommt es am Nachmittag zu stürmischen Böen, auf dem Brocken werden orkanartige Böen erwartet. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen fallen auf Werte um die 7 Grad.

Am letzten Tag des Jahres ziehen zunächst einige Wolken auf und es kommt gebietsweise zu Schauern. Im Verlauf des Tages lockert es ein wenig auf, im Harz und auf dem Brocken werden laut DWD erneut Sturm- und Orkanböen erwartet. Die Temperaturen klettern deutlich in die Höhe - auf Werte zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht zu Neujahr bleibt es bewölkt, aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 9 und 13 Grad.

Milde Temperaturen an Neujahr erwartet - es bleibt in Teilen des Landes stürmisch und regenerisch

Am Sonntag regnet es im nördlichen Teil des Landes und es ziehen dichte Wolken auf. Ansonsten bleibt es trocken. Erneut sollen auf dem Brocken laut Vorhersage orkanartige Böen auftreten.

Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 17 Grad. In der Nacht bleibt es größtenteils regenfrei - bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad.