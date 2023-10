Magdeburg/DUR/awe - Regen, Wolken und kühle Temperaturen: Der Herbst hat Einzug erhalten. War es zum Übergang von Ende September zu Anfang Oktober noch relativ mild, zeigt sich das Wetter dieser Tage in Sachsen-Anhalt eher von seiner schmuddeligen Seite. Doch bevor es so richtig herbstlich wird, klettert die Temperaturanzeige noch mal über die 20-Grad-Marke.

Wetter Sachsen-Anhalt: Sonne und milde Temperaturen im Oktober - aber nur kurz

Bereits am Mittwoch (11. Oktober) sind in Sachsen-Anhalt Maximaltemperaturen von bis zu 25 Grad möglich, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dieses - vorsichtig ausgedrückt - Spätsommerwetter hält in dieser Spitze zwar nur einen Tag an, doch bis Mitte Oktober sind milde Temperaturen laut kachelmannwetter.de wahrscheinlich.

Bis Samstag (14.10) werden demnach Temperaturen knapp unter 20 Grad erreicht. Mit einem erhöhten Regenrisiko kühlt es dann so richtig ab. Ab der dritten Oktober-Woche werden in Sachsen-Anhalt dann wohl nur noch Temperaturen von um die 10 bis 13 Grad erreicht. Das Regenrisiko bleibt dafür aber gering und es könnten, trotz niedriger Temperaturen, noch einige Sonnentage möglich sein.