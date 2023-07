Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Einige Gewitter und Regen bringen am Mittwoch etwas Abkühlung nach Sachsen-Anhalt. Nachdem bereits in der Nacht Gewitter über das Land zogen, sind im Tagesverlauf Schauer und weitere Gewitter möglich. Für Halle und den Saalekreis galt am Vormittag zeitweise eine Warnung der niedrigsten Stufe. Ab dem Mittag beruhigt sich die Wetterlage dann aber zusehends.

Für den Brocken gilt bis zum Nachmittag eine amtliche Warnung vor Sturmböen. Oberhalb von 100 Meter sind Böen mit bis zu 80 km/h Windgeschwindigkeit möglich. Gefahr besteht dabei vor allem durch herabstürzende Äste.

Temperaturen in Sachsen-Anhalt sinken vorerst: Neue Hitzewelle am Wochenende

Durch das unruhige Wetter sinken zumindest die Temperaturen ein wenig. Die Meteorologen erwarten am Mittwoch maximal 26 Grad, auf dem Brocken 22 Grad.

Auch am Donnerstag sind in Sachsen-Anhalt weiter Schauer möglich, der Freitag soll dann wieder trocken bleiben. Ab Samstag wird es dann wieder heiß: Bis zu 34 Grad werden am Wochenende erwartet. In der Nacht zu Sonntag sind aber auch kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich.