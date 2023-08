Aktuell herrschen noch sommerliche Temperaturen in ganz Deutschland, doch bald soll der Kälte-Hammer und ein Absturz in den Herbst folgen. Wir geben einen Ausblick auf das Wetter in den kommenden Tagen.

Magdeburg/DUR – Auch am Mittwoch geht das schwüle Sommerwetter der vergangenen Tage mit hohen Temperaturen weiter. Besonders in der Mitte von Deutschland und im Süden werden aktuell Höchstwerte von 30 bis 37 Grad gemessen. Doch wie sieht es in Sachsen-Anhalt aus?

Schwüles Wetter lässt Temperatur höher erscheinen

Aktuell liegt Sachsen-Anhalt mit tagsüber zwischen 25 bis 28 Grad (am Brocken sind es sogar nur 19 Grad) nicht unter den Höchstwerten in Deutschland. Trotzdem fühlt es sich durch das schwüle Wetter viel wärmer an, als es eigentlich ist.

Am Donnerstag steigt die Temperatur erneut - Werte von 27 bis 29 Grad sind dann vielerorts zu erwarten.

Ausblick auf das Wochenende – Wetterumschwung bringt Unwetter und Kälte

Zum Wochenende und den großen Festen in Sachsen-Anhalt wie dem Laternenfest in Halle oder der 800-Jahr-Feier in Schönebeck erwartet uns ein Wetterumschwung. Das Hitze-Hoch gipfelt in Temperaturen zwischen 26 und 27 Grad, gespickt mit Gewittern in ganz Sachsen-Anhalt. Sollte man auf den Volksfesten unterwegs sein, sind Regenschirme und Regenponchos zu empfehlen.

Zum Start der Volksfeste am Freitag ist fast überall in Sachsen-Anhalt mit Unwettern zu rechnen. Foto: wetteronline.de

Auch am Samstag ist vielerorts mit Gewittern zu rechnen. Zu erkennen ist aber auch, dass die Temperaturen langsam sinken und es vielerorts nur noch 23 Grad warm ist. Am Sonntag kann mit einem Sonne-Wolken-Mix und 22 bis 23 Grad gerechnet werden. Mancher Orts könnten auch Tropfen fallen.

Auch in den Nächten kühlt sich die Wetterlage zunehmend ab. In der Nacht zu Sonntag herrschen in Sachsen-Anhalt nur noch Temperaturen von 11 bis 14 Grad. Laut dem Wetterausblick von Wetteronline.de liegen in Sachsen-Anhalt die Temperaturen in der kommenden Woche um die 20-Grad-Marke. In den letzten Augusttagen könnte es also durchaus herbstlich werden.

Herbst statt Sommer: Auch in anderen Bundesländern kommt der Temperaturfall

Im Bundesland Bayern herrschen aktuell Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Mit dem kommenden Kälte-Hammer sinkt auch hier die Temperatur massiv. So sind für die kommende Woche vielerorts Regenschauer mit gerade einmal 17 Grad zu erwarten.