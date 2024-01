Die zweite Januarwoche startet mit frostigen Temperaturen in Sachsen-Anhalt. In den kommenden Tagen muss mit Minusgraden gerechnet werden. Auch Schnee ist vereinzelt möglich.

Bis zu -13 Grad: Frost, Sonnenschein und Schnee in Sachsen-Anhalt erwartet

Winter-Wetter in Sachsen-Anhalt: Im Licht der aufgehenden Sonne stehen vereiste Fichten auf dem Brocken. In Sachsen-Anhalt bleibt es die Woche über sehr kalt. Es muss mit eisigen Temperaturen gerechnet werden.

Magdeburg/DUR - Es ist kalt in Sachsen-Anhalt. Die Woche startet mit Minusgraden - die Temperaturanzeige bleibt in den kommenden Tagen unter dem Nullpunkt. Die Tageshöchstwerte liegen laut Deutschen Wetterdienst am Dienstag zwischen -7 und - 3 Grad, der Himmel ist meist wolkenlos.

Temperaturen im zweistelligen Minusbereich in Sachsen-Anhalt

Dauerfrost und eisige Temperaturen sind auch für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch angesagt. Dabei können die Temperaturen auf bis zu -13 Grad sinken.

Am Mittwoch wandert das Thermometer wieder ein wenig höher. Temperaturen von -5 bis -1 Grad werden erwartet. Dabei scheint die Sonne. Ein schwacher Wind zieht vom Nordosten her über Sachsen-Anhalt.

Doch auch in der Nacht zu Donnerstag rutschen die Werte wieder in den zweistelligen Minusbereich. Temperaturen von -6 bis -10 Grad werden erwartet. In der Altmark zieht eine Hochnebeldecke auf, Schneegriesel ist möglich.

Wetter am Wochenende weiter kühl - Schneegriesel möglich

Der Donnerstag wird ebenfalls hochnebelartig bewölkt. Bei Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad ist leichter Schneegriesel möglich. Ein schwacher Wind herrscht im Norden von Sachsen-Anhalt.

Am Freitag kann es bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad schneien. Auch am Wochenende werden niedrige Pluswerte mit vereinzeltem Schneefall erwartet.