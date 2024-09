Bittere Kälte in der Nacht - In dieser Region drohen Gewitter

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Herbst kommt: Am Mittwoch wechseln sich Wolken und Regen in Sachsen-Anhalt ab. Ab Mittag drohen dann von Westen her Schauer und in der Altmark Gewitter mit Windböen bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Auf dem Brocken wird Sturm erwartet.

In der Nacht zu Donnerstag wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann richtig kalt. Die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad ab.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Sturm auf dem Brocken, Gewitter im Westen, Kälte in der Nacht

Auch am Donnerstag drohen Schauer und im Westen Sachsen-Anhalts erneut Gewitter. Abends beruhigt sich das Wetter laut DWD dann wieder bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zu Freitag ziehen die Wolken ab. Bei bis zu drei Grad droht Kälte.

Am Freitag selbst erwartet der DWD von Osten her zunehmende Bewölkung, es bleibt allerdings niederschlagsfrei bei Höchstwerten von bis zu 16 Grad. Am Wochenende rechnen die Meteorologen mit ähnlichem Wetter.