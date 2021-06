Wetter in Sachsen-Anhalt weiter unbeständig und eher kühl

Magdeburg - Das Wetter am Donnerstag in Sachsen-Anhalt bleibt weiter unbeständig. Der Vormittag startet stark bewölkt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf zieht dann von Südwesten her schauerartiger Regen über das Land. Im Süden Sachsen-Anhalts ist auch mit einzelnen Gewittern mit Starkregen zu rechnen. Verantwortlich für die Wetterlage sei ein Höhentief, das mit zunehmend feucht-labiler Luft für unbeständiges Wetter in Sachsen-Anhalt sorgt. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es bei Tiefstwerten zwischen 12 und 15 Grad bedeckt mit vereinzelten Schauern.

Wetter: Drei -Tage-Vorschau des DWD für Sachsen-Anhalt

Am Freitag viele Wolken, vorwiegend in den südlichen Landesteilen und östlich der Elbe Schauer und Gewitter, örtlich mit Unwettergefahr. Bei meist schwachem Nordwestwind Maxima zwischen 19 und 23, im Harz zwischen 16 und 19 Grad. In der Nacht zum Samstag stark bewölkt und zögernd abklingende Niederschläge. Tiefstwerte zwischen 13 und 9 Grad. Schwacher Nordwestwind.

Am Samstag wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei. Tageshöchstwerte zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 17 und 23 Grad. Schwacher Westwind. In der Nacht zum Sonntag wolkig, meist niederschlagsfrei. Minima zwischen 15 und 10 Grad. Schwachwindig.

Am Sonntag zunächst wolkig bis stark bewölkt, im Tagesverlauf vermehrt Sonne, kein Regen. Maximal 23 bis 25, im Bergland 20 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Montag Durchzug von dichteren Wolkenfeldern, aber niederschlagsfrei. Minimum zwischen 14 und 9 Grad. Schwachwindig. (mz/dwd/dpa)