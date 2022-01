Schneeregen, Glätte und es wird wieder stürmisch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Mitteldeutschland beginnt die Woche nach dem stürmischen Wochenende mit ungemütlichem Wetter und teilweise mit gefährlicher Glätte.

Ein Radfahrer mit Regenschirm in der Hand fährt durch Schneeregen.

Leipzig/Halle (Saale)/DUR/dpa - Nach dem stürmischen Wochenende startet die Woche in Teilen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebietsweise mit Schneeregen sowie Schneematsch und glatten Straßen.

Nach dem Sturm gibt es nur eine kurze Verschnaufpause mit ruhigerem Wetter. Schon am Dienstag werde das nächste Tiefdruckgebiet erwartet, das wieder stürmische Böen bringe, so ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In den Gipfellagen der Mittelgebirge seien dann auch wieder orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 120 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Der Sturm werde am Nachmittag und Abend des Dienstags auffrischen. Nach den bisherigen Vorhersagen könnte er aber etwas schwächer ausfallen als das Sturmtief „Nadia“ am vergangenen Wochenende.

Für Winterfreunde hat der DWD immerhin erfreuliche Aussichten, jedenfalls wenn sie in Gegenden oberhalb von 400 Meter unterwegs sind. Dort werde es am Montag recht kräftig schneien und die weiße Pracht bleibe auch liegen, sagte Oehmichen. Im Tiefland sei eher mit Schneeregen zu rechnen.