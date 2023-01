Der Winter kommt zurück: Neuschnee und Glätte in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wird es wieder winterlicher. Im Südosten des Landes kann es am Mittwoch bis zu zehn Zentimter Neuschnee geben. Außerdem könnte es glatt werden.

Magdeburg/dpa/DUR - Die Menschen im Südosten von Sachsen-Anhalt können mit bis zu zehn Zentimetern Neuschnee rechnen. Das hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch angekündigt. Der Schnee werde bis zum Mittwochabend zwischen dem Burgenland und Anhalt fallen. Verbreitet kann es auch glatt werden.

Schnnee in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Im Harz war es am Morgen nur in höheren Lagen weiß. Nach Angaben des DWD sollen die Höchsttemperaturen im Land zwischen minus ein und plus zwei Grad bleiben. In der Nacht wird mit verbreitetem Frost gerechnet bei Tiefsttemperaturen von bis zu minus sieben Grad. Der Schneefall soll in der Nacht in östlicher Richtung abziehen.

Für Donnerstag rechnet der DWD mit einzelnen Schneeschauern im Harz, wo die Temperatur voraussichtlich nicht über den Gefrierpunkt steigen wird. Im Rest des Landes sei mit Höchsttemperaturen zwischen ein und drei Grad zu rechnen.