Nach Sturm und Hochwasser: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt

Nach der Sturmserie der vergangenen Tage soll das Wetter in Sachsen-Anhalt endlich wieder besser werden. Das sind die aktuellen Aussichten.

Das Wetter in Sachsen-Anhalt wird sonnig und mild.

Magdeburg/dpa - Auf Sonne und milde Temperaturen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt am Mittwoch freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist es am Morgen noch leicht bewölkt, doch schon zum Vormittag reißt der Himmel auf und die Sonne kommt raus.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Milde Temperaturen und Sturm auf dem Brocken

Es werden Höchsttemperaturen zwischen neun und elf Grad erwartet. Im Harz wird es am Morgen voraussichtlich noch etwas windig, es werden auf dem Brocken tagsüber Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde erwartet.

Die Höchsttemperaturen im Harz betragen vier bis acht Grad. Ab einer Höhe von 600 Metern muss laut DWD mit örtlicher Glätte und bei aufklarendem Himmel mit leichtem Frost am Morgen gerechnet werden.

Wetter am Donnerstag weiter freundlich

Die Nacht zum Donnerstag wird voraussichtlich klar und auch der Morgen beginnt freundlich. Zum Vormittag zieht sich der Himmel allerdings laut des Deutschen Wetterdienstes erneut zu und leitet einen bewölkten Tag ein.

Die Höchstwerte liegen voraussichtlich zwischen neun und elf Grad und im Harz zwischen vier und acht Grad.