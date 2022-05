Das Himmelfahrtswochenende wird in Sachsen-Anhalt voraussichtlich noch einmal mit Schauern beendet. Auch die nächste Woche beginnt eher mit wechselhaftem Wetter.

Magdeburg/dpa - Der Wonnemonat Mai und die einwöchigen Pfingstferien gehen in Sachsen-Anhalt wechselhaft, kühl und mit einem lebhaften Wind zu Ende. Im Harz sei nachts sogar "Frost in Bodennähe" möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Für Sonntag sagen die Meteorologen viele Wolken, Schauer und örtlich kurze Gewitter voraus. Die Höchsttemperaturen seien mit 16 Grad im Flachland und 12 Grad im Harz kaum freibadtauglich. Auch die neue Woche beginne wechselhaft - Sonnenschein gebe es kaum. Ab Dienstag werde es etwas wärmer und der Wind wehe nur noch schwach.

Brockenwanderer mussten am Samstag hart im Nehmen sein. Die 1.141 Meter hohe Kuppe des Harzgipfels lag gegen Mittag bei knapp 2 Grad und starkem, böigem Wind im dichten Nebel. Das zeigten Webcam-Aufnahmen der Wernigerode Tourismus GmbH.

Mit Blick auf die Pfingsttage am kommenden Wochenende (5./6.6.) erwarten die Meteorologen eine "auflebende Schauer- und Gewittertätigkeit" bei durchaus frühsommerlichen Temperaturen bis maximal 26 Grad und milden Nächten. Es seien Sturmböen möglich, wobei für den Osten Deutschlands nach aktueller Vorhersage noch die meisten Sonnenstunden und die niedrigsten Niederschlagsmengen zu erwarten sind.