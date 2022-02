Nach bewölktem Freitag: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Nachdem das Wetter in den letzten Tagen eher durchwachsen war, sehen die Aussichten am Wochenende endlich besser aus. Das ist die aktuelle Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt.

Laut dem DWD können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf ein sonniges Wochenende freuen.

Magdeburg/dpa - Nach einem bewölkten Freitag können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auf ein mildes Wochenende mit durchkommender Sonne freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird das Wetter am Freitag zunächst bewölkt mit Schauern in Form von Regen und Graupel.

Wochenend-Wetter weitgehend freundlich – Orkanböen auf dem Brocken

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und neun Grad. Im Harz werden Schneefall und kurze Gewitter erwartet, es ist vorübergehende Glätte möglich. Hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen zwei und sechs Grad.

In niedrigeren Gebieten wird teils böiger Wind erwartet. Auf dem Brocken kann es zu orkanartigen Böen mit einer Geschwindigkeit von bis 110 Kilometern pro Stunde kommen. Die Nacht zum Samstag wird laut DWD deutlich ruhiger. Die Tiefstwerte in niedrigeren Gebieten liegen bei minus zwei Grad, in höheren bei minus fünf.

Wetter am Wochenende: Sonne zeigt sich über Sachsen-Anhalt

Der Samstag wird laut DWD freundlich und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf fünf bis neun Grad, im Harz auf einen bis fünf Grad. Die Nacht zum Sonntag wird sternenklar und entsprechend kalt. Es werden Tiefstwerte zwischen minus zwei und minus vier Grad erwartet.

Am Sonntag kommt die Sonne dann endgültig raus. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen fünf und acht Grad. Die Nacht zum Montag bleibt klar. Die nächste Woche startet sehr sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen sieben und neun Grad.