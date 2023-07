Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Samstag in Sachsen-Anhalt mit Schauern und Gewittern. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

DUR/dpa - Starkregen, Gewitter und Hagel kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag für Sachsen-Anhalt an. Wie der DWD mitteilte, beginnt der Tag wechselnd bewölkt, aus Richtung Südwesten ziehen Gewitter und Schauer auf. Richtig ungemütlich wird es gegen Mittag mit kräftigen Gewittern, örtlich mit unwetterartigem Starkregen und Hagel. Abends ziehen die Gewitter Richtung Osten ab. Die Temperaturen erreichen am Samstag Höchstwerte zwischen 23 und 26, im Harz zwischen 19 und 22 Grad.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Starkregen, Gewitter und Hagel erwartet

In der Nacht zum Sonntag hört es langsam auf zu regnen bei Tiefstwerten zwischen 16 und 12 Grad. Der Sonntag startet laut Vorhersage bewölkt, am Nachmittag ziehen örtlich Schauer und kurze Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 bis 24, im Harz 17 bis 22 Grad.

Die Nacht zum Montag bleibt zunächst trocken, in der zweiten Hälfte fällt aber Regen und auf dem Brocken wehen stürmische Windböen. Es kühlt auf 14 bis 12 Grad ab. Am Montag sind keine Gewitter mehr angesagt: Es wird bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen 22 bis 25, im Harz 15 bis 21 Grad.