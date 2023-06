Am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst in Sachsen-Anhalt Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke. Ab dem Nachmittag kann es erneut zu schweren Gewittern mit Starkregen kommen. Die aktuellen Aussichten im Überblick.

Temperaturen über 30 Grad: Erneut Hitze-Gewitter in Sachsen-Anhalt erwartet

Bei Temperaturen über 30 Grad sind in Sachsen-Anhalt erneut teils unwetterartige Gewitter möglich.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Den Menschen in Sachsen-Anhalt steht am Mittwoch der vermutlich heißeste Tag der Woche bevor. Feuchte und sehr warme Luft sorgt für Temperaturen um die 30 Grad und erhöht andererseits die Gefahr starker Gewitter.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es örtlich zu Starkregen kommen, der teils unwetterartig ausfällt.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen bis 30 Grad – DWD warnt vor Hitze

Der Mittwoch startet in Sachsen-Anhalt mit einem Mix aus Sonne und Wolken, es bleibt aber trocken. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 28 und 31 Grad, im Harz zwischen 23 und 28 Grad.

Vor allem im Süden des Landes kann es laut DWD zu einer starken Wärmebelastung kommen.

Hitze-Gewitter und Starkregen: Gefahr durch Unwetter in Sachsen-Anhalt

Am Nachmittag und Abend kann es in Sachsen-Anhalt zu Schauern und Gewittern, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen, kommen. Vereinzelt besteht Unwettergefahr durch Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel bewölkt, teilweise ist mit Niederschlag zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 14 Grad.

Unwetter-Gefahr am Donnerstag: DWD warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Am Donnerstag ziehen von Südwesten her Regenschauer über Sachsen-Anhalt, die teils schauerartig und gewittrig ausfallen. Gegen Nachmittag rechnet der DWD mit einzelnen kräftigen Schauern und Gewittern, örtlich besteht Gefahr von Unwetter. Die Höchstwerte liegen bei 29 bis 29, im Harz zwischen 22 und 26 Grad.

In der Nacht zum Freitag sind erneut teils unwetterartige Schauer und Gewitter bei Temperaturen zwischen 17 und 13 Grad möglich.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Der Freitag beginnt erneut mit Schauern und letzten Gewittern, die im Tagesverlauf immer weiter abklingen. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind werden Höchstwerte von 21 und 24, im Harz zwischen 19 und 21 Grad erwartet.

Die Nacht zum Samstag bleibt weitgehend trocken, die Temperaturen sinken auf 13 bis 9 Grad. Bei Höchsttemperaturen bis 25 Grad bleibt es auch im Tagesverlauf niederschlagsfrei, bei klarem Himmel sinkt das Thermometer in der Nacht zum Sonntag auf 14 bis 11 Grad.