Mildes Herbstwetter in Sachsen-Anhalt - Trend soll anhalten

Magdeburg - Der Herbst zeigt sich in Sachsen-Anhalt weiterhin sehr mild. Zum Start in die neue Woche könnten die Temperaturen stellenweise die 20-Grad-Marke erreichen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Es soll insgesamt heiter bleiben, im Süden könne es am Montag aber etwas windiger werden. Ende der Woche seien in einzelnen Landesteilen sogar bis zu 24 Grad möglich.

Bereits für Sonntag rechneten die Meteorologen mit Werten um 20 Grad. „Das ist schönstes Ausflugswetter mit viel Sonnenschein.“ Auch am Samstag war es im Land nach Angaben des DWD weitgehend sonnig gewesen, nördlich von Magdeburg seien 21 Grad erreicht worden.

Verantwortlich für die milden Temperaturen ist ein sich wiederholt regenerierendes Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik. Dadurch werden immer wieder warme und feuchte Luftmassen subtropischen Ursprungs nach Mitteleuropa gelenkt.