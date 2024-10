Der Herbst hat Sachsen-Anhalt in der zweiten Oktoberwoche fest im Griff. Der Deutsche Wetterdienst sagt Wind bis zur Stärke 9 und Regen voraus. Doch es gibt auch gute Aussichten.

Regen und Windböen der Stärke 9 in Sachsen-Anhalt – Wann wird es wieder schön?

In Sachsen-Anhalt wird es in der Woche ab dem 7. Oktober regnerisch. Besonders für den Brocken sagt der Deutsche Wetterdienst starke Sturmböen voraus.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Es wird wechselhaft in der zweiten Oktoberwoche in Sachsen-Anhalt. Wie aus den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht, bleibt es auch ab Mittwoch, 9. Oktober, vielerorts herbstlich, grau und regnerisch.

Zwar können die Temperaturen an diesem Mittwoch noch auf bis zu 20 Grad steigen, doch es bleibt bewölkt. Ab dem Mittag und Nachmittag rechnen die Meteorologen mit Regen. Zudem weht teilweise ein böiger Wind.

Besonders im Harz können die Böen stärker werden, für den Brocken sagt der DWD zeitweise schwere Sturmböen voraus – sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag. Teilweise können die Böen in der Nacht zu Donnerstag Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde erreichen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Wo starke Windböen drohen

Auch im restlichen Sachsen-Anhalt kann der Wind am Donnerstag zeitweise stürmisch werden, erst gegen Nachmittag lässt laut den Vorhersagen die Intensität nach. Besonders starke Böen mit vereinzelt bis zunächst 75 Kilometern pro Stunde (Windstärke 9 auf der Beaufortskala) werden zwischen Harz und Burgenlandkreis erwartet.

Am Freitag sollten Sachsen-Anhalter den Schirm noch nicht zu weit weglegen: Vereinzelt prognostiziert der DWD noch Schauer. Auch wird es deutlich kühler: Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von zwölf bis 14 Grad, im Oberharz lediglich noch um die acht Grad.

Erst am Wochenende wird es den Vorhersagen zufolge wieder etwas schöner: Abgesehen von Schleierbewölkung sagt der DWD für den Samstag viel Sonnenschein voraus. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei 13 bis 15 Grad.