Die vergangenen Tage sind vor allem in den Nächten besonders kalt gewesen. Teils lagen die Temperaturen in Sachsen-Anhalt nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Dies soll sich jetzt wieder ändern.

Wetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (Saale). - Ist es am Dienstagvormittag noch teils stark bewölkt gewesen, lockert sich das Wetter im Tagesverlauf von Nordosten her vermehrt auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es niederschlagsfrei bei Temperaturen von bis zu 25 Grad.

In der Nacht zu Mittwoch kann es örtlich zu Nebel bei Tiefstwerten zwischen zwölf und neun Grad kommen.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Temperaturen von bis zu 25 Grad erwartet

Am Mittwoch selbst bleibt es laut DWD erneut niederschlagsfrei, bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Die Temperatur sinkt in der Nacht zu Donnerstag auf 13 bis zehn Grad ab.

Am Donnerstag verschlechtert sich das Wetter in Sachsen-Anhalt wieder. Ab Mittag drohen Schauer und Gewitter, die abends jedoch abklingen. Dennoch liegen die Höchstwerte erneut bei bis zu 25 Grad. In der Nacht zu Freitag klingen die Temperaturen auf bis zu neun Grad ab.

Am Freitag ist es dann anfangs wolkig, später gibt es Sonnenschein. Es bleibt laut DWD bei Höchsttemperaturen um 24 Grad trocken. In der Nacht zu Samstag drohen dann erneut Nebelfelder.