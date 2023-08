Wettervorhersage Schauer und Sturmböen: Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Auch am Dienstag bleibt das Wetter in Sachsen-Anhalt regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen des Lands vor teils starken Gewittern. Die aktuellen Aussichten im Überblick.