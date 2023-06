Der DWD warnt am Dienstag erneut vor Hitze sowie Gewitter und Starkregen in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – In Sachsen-Anhalt bleibt es auch am Dienstag heiß und gewittrig. Im Tagesverlauf ist mit zunehmender Hitzentwicklung zu rechnen, zudem kann es in einzelnen Landkreisen zu starken Gewittern kommen.

Die aktuellen Wetteraussichten und Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) im Überblick.

Wetter: DWD gibt Hitzewarnung für Sachsen-Anhalt heraus

Am Dienstag sind erneut Temperaturen bis über 30 Grad möglich. Ebenfalls gibt es im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter, die teils unwetterartig ausfallen können.

Für die Zeit zwischen 11 bis 19 Uhr hat der Deutsche Wetterdienst bereits eine Hitzewarnung für ganz Sachsen-Anhalt herausgegeben.

Da die erwartete Hitzebelastung für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen kann, rät der DWD: "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl."

Unwetter möglich: Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewitter und Starkregen

Im Tagesverlauf kann es am Dienstag immer wieder zu Schauern und starken Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Vormittag eine amtliche Warnung vor starkem Gewitter der Stufe 2 von 4 für mehrere Regionen in Sachsen-Anhalt herausgegeben.

Derzeit gilt noch eine Warnung für den Burgenlandkreis bis voraussichtlich 15:30 Uhr.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Warnung im Tagesverlauf erneuert wird.

Temperaturen über 30 Grad: Weitere Unwetter in Sachsen-Anhalt möglich

Am Mittwoch dürfte es in Sachsen-Anhalt erneut heiß her gehen: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Im Tagesverlauf steigt die Gewittergefahr erneut, in der Nacht zum Mittwoch sind weitere Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 15 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es vielerorts bewölkt, wiederholt ziehen Schauer und kräftige Gewitter über Sachsen-Anhalt, die zum Teil unwetterartig ausfallen können. Der DWD erwartet Höchstwerte bis zu 29 Grad.

In der Nacht zum Freitag sind erneut teils unwetterartige Schauer und Gewitter möglich. Erst im weiteren Verlauf klingen die Niederschläge ab und der Himmel lockert auf.